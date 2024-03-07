07 марта 2024, 14:28
Life: 25% мужчин признались, что больше всего на женщинах дома им нравится короткое облегающее платье
Мужчины рассказали, что больше всего на женщинах дома им нравится короткое облегающее платье. За него проголосовали 25% россиян. Еще 22% сделали выбор в пользу коротких шорт, а 18% — мужских футболок, написал Life, ссылаясь на данные опроса агентства «ПРО Бренд».
Около 16% и 14% респондентов соответственно высказались за шелковый халат и кружевную сорочку. Еще 2% отдали предпочтение пижамам с принтами.
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По словам владельца коммуникационного агентства «ПРО Бренд» Алексея Винтовкина, мужчины любят, когда девушки носят одежду своего партнера. Маскулинные вещи подчеркивают хрупкость девушки как бы не нарочно.
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