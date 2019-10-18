«Лидеры России»: более 10 тысяч человек захотели стать управленцами в сфере науки

В конкурсе «Лидеры России» появилось новое направление — наука. Оно оказалось достаточно популярным, подано уже более 10 тысяч заявок. Как сообщил журналистам министр науки и высшего образования Михаил Котюков, в ближайшее время в российскую науку придет большое число ученых, но важны для этой сферы и управленцы.

«Порядка 35 тысяч новых исследователей придут в российскую науку в ближайшие пять лет. Мы очень рассчитываем, что люди будут обладать и исследовательскими навыками и компетенциями, <…>, но очень важно, чтобы появлялись организаторы и управленцы», — сказал Котюков.

Начался прием заявок на конкурс «Лидеры России — 2020» Подробнее

При этом, подчеркнул министр, важно уметь не только управлять, но и иметь знания по самому предмету, базовый опыт и компетенции. Сочетание всех этих качеств и ждут от конкурсантов. Те, кто одержит победу, а таких будет не менее 30 человек, должны будут обеспечить научно-технологический прорыв, ведь это основа национального проекта «Наука».

«Научно-образовательный комплекс сегодня находится в состоянии серьезного развития, мы должны обеспечить тот самый научно-технологический прорыв, который является фактически основой национального проекта „Наука“», — отметил Котюков.

Конкурс «Лидеры России» открылся 4 октября. «Наука» стала новым направлением, которое поможет сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны. Как сообщил министр науки России, изначально расчет был примерно на 10 тысяч участников, но эту планку уже преодолели. Причем до конца подачи заявок осталось еще 10 дней, так что цифра будет больше.

Принять участие в направлении «Наука» могут люди с российским гражданством не старше 50 лет. У каждого должен быть опыт в этой сфере, как минимум, одна научная или научно-публицистическая статья. Финалисты смогут обучаться по выбранным программам в российских вузах, стажироваться и работать управленцами в ведущих университетах страны, научных организациях, министерствах.

«Лидеры России» создали на платформе «Россия — страна возможностей». А ту в свою очередь запустили по инициативе президента России Владимира Путина. Сейчас в конкурсе три отрасли — «Здравоохранение», «Финансы и технологии» и «Наука». Участники могут зарегистрироваться до 27 октября.