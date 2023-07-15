Общество 15 июля 2023, 13:45 Лидеры африканской миссии по Украине приедут в Петербург на встречу Путиным Песков анонсировал встречу Путина с лидерами африканской миссии по Украине в Петербурге РИА «Новости»

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Лидеры африканских стран-участниц мирной миссии по Украине смогут пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Программа саммита еще готовится. Но возможность пообщаться на полях будет точно», — сказал он.

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По информации источника агентства в дипломатических кругах, главы семи африканских государств намерены поговорить с главой РФ. По его словам, это произойдет до открытия июльского саммита в Петербурге или во время него.

Владимир Путин на переговорах с лидерами и представителями африканских стран в июне прокомментировал договор, согласованный Украиной в Турции весной 2022 года. Он назвался «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» и состоял из 18 статей. Согласно этому документу, Россия отвела от Киева свои войска. Украинская сторона, по словам российского лидера, отказалась исполнять условия соглашения.