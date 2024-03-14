Общество 14 марта 2024, 18:48 Лидеру «Сектора Газа» предложили установить памятник в Воронеже Памятник лидеру «Сектора Газа» Юрию Хою предложили установить в Воронеже РИА «Новости»

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Власти Воронежа задумались о создании памятника вокалисту группы «Сектор Газа» Юрию Клинских, известному как Хой. Об этом сообщило ИА «Интермедиа».

Депутат Артем Рымарь высказал мнение, что это может стать дополнительным стимулом для развития туризма в городе. Во время заседания местной городской думы он отметил значимость группы, сказав, что песни «Сектора Газа» служат неофициальным гимном футбольного клуба «Факел».

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Памятник предложили разместить в сквере возле ТЭЦ. Мэр города Вадим Кстенин поддержал идею, однако подчеркнул, что окончательное решение примет городская комиссия по культурному наследию.

«Нужно очень хорошо подумать над локацией, где памятник или арт-объект может появиться — не должно быть создано ни малейших неудобств для граждан», — сказал он.

Аналогичная инициатива уже поступала от местных активистов, однако столкнулась с протестами некоторых горожан. Ирина Клинских, старшая дочь музыканта, выразила нейтральную позицию по поводу установки памятника, заявив, что не будет активно выступать за или против этой идеи.

Группа «Сектор газа» оказалась на пике популярности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Воронежская группа снова обрела популярность и стала активно гастролировать.