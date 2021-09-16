Лидеру мотоклуба «Ночные волки» вручили паспорт ДНР

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) получил паспорт самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Документ ему вручил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам политика, Залдостанов очень многое сделал для республики. Он обратил внимание, что Хирург поддерживает ее с 2014 года, поэтому ему следует иметь паспорт гражданина ДНР.

Залдостанов поблагодарил Пушилина, отметив, что никогда не встречал людей, которые бы так сильно любили свою родину, как в Донбассе.

«Поэтому я бы очень хотел, чтобы вся наша элита, если бы и имела какое-то другое гражданство, так оно было только одним — это гражданство Донбасса», — добавил он.

Ранее «Ночные волки» предупредили о мошенниках, которые используют название байк-клуба, для сбора денег в Сети. Байкеры попросили следить за информацией на официальных страницах «Ночных волков», где появляется проверенная информация, а также за аккаунтами Хирурга.