Лидеру экстремисткой организации присудили 6 лет тюрьмы в Волгограде

В Волгограде суд вынес решение главе экстремисткой организации, которая запрещена в России. Его приговорили к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на СК России по региону.

Полиция задержала преступника еще в ноябре 2020 года. В ходе расследования было установлено, что лидер организации вместе с друзьями привлекали новых участников. В вещах членов огранизации была найдена соответствующая литература экстремистского характера.