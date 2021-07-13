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    13 июля 2021, 18:33

    Лидеру экстремисткой организации присудили 6 лет тюрьмы в Волгограде

    Оксана Лавнюженко

    В Волгограде суд вынес решение главе экстремисткой организации, которая запрещена в России. Его приговорили к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на СК России по региону.

    Полиция задержала преступника еще в ноябре 2020 года. В ходе расследования было установлено, что лидер организации вместе с друзьями привлекали новых участников. В вещах членов огранизации была найдена соответствующая литература экстремистского характера.