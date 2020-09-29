Лидером списка богатейших россиян по версии Forbes стал Владимир Лисин
Владелец Новолипецкого металлургического комбината потеснил лидера Forbes Real Time Владимира Потанина, сообщил Forbes. Акции предприятия стабильно растут, хотя на укрепление позиций Лисина влияние оказало и ослабление конкурентов.
Как у основного акционера НЛМК, у него 81,4% акций компании. Ее мощности по производству жидкой стали, уточнил ТАСС, превышают 17 миллионов тонн ежегодно.
Главе и бенефициару горно-металлургической компании «Норникель» Владимиру Потанину досталось второе место. Его состояние оценивается в 22,3 миллиарда долларов.
На третьем — семья Сулеймана Каримова, которая владеет золотодобывающей компанией «Полюс». У них 21 миллиард долларов собственных средств.
В ежегодный рейтинг Forbes ранее попали восемь подмосковных организаций. В топ-200 самых крупных частных компаний в России включили предприятия, которые занимаются в том числе медициной, энергетикой и перевозками.