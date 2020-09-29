Лидером списка богатейших россиян по версии Forbes стал Владимир Лисин

Список богатейших россиян обновился. Первую строчку в нем занял председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 22,6 миллиарда долларов.

Владелец Новолипецкого металлургического комбината потеснил лидера Forbes Real Time Владимира Потанина, сообщил Forbes. Акции предприятия стабильно растут, хотя на укрепление позиций Лисина влияние оказало и ослабление конкурентов.

Как у основного акционера НЛМК, у него 81,4% акций компании. Ее мощности по производству жидкой стали, уточнил ТАСС, превышают 17 миллионов тонн ежегодно.

Главе и бенефициару горно-металлургической компании «Норникель» Владимиру Потанину досталось второе место. Его состояние оценивается в 22,3 миллиарда долларов.

На третьем — семья Сулеймана Каримова, которая владеет золотодобывающей компанией «Полюс». У них 21 миллиард долларов собственных средств.

В ежегодный рейтинг Forbes ранее попали восемь подмосковных организаций. В топ-200 самых крупных частных компаний в России включили предприятия, которые занимаются в том числе медициной, энергетикой и перевозками.