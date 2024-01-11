Общество 11 января 2024, 11:17 Лидера «Левого фронта» Удальцова увезли на допрос «112»: СК Москвы забрал на допрос лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова РИА «Новости»

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Лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова забрали на допрос в московский отдел Следственного комитета. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Утром полицейские пришли в квартиру к Удальцову и начали стучать в дверь, настаивая на проведении обыска.

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По данным канала «112», в отношении Удальцова возбудили уголовное дело об оправдании терроризма из-за публикации в Telegram-канале.

В декабре лидера движения задерживали во время митинга на Красной площади после того, как Удальцов со сторонниками развернули красный флаг. В участке на него составили протокол по статье 20.2 части 5 КоАП РФ за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Ему назначили 40 часов обязательных работ.