Общество 12 января 2024, 16:30 Лидера «Левого фронта» арестовали по делу об оправдании терроризма Суд арестовал лидера «Левого фронта» Удальцова за оправдание терроризма РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы арестовал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Удальцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 февраля», — сказала судья Евгения Николаева.

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Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя, который заявил, что документы для обоснования ареста составляют охраняемую законом тайну. Сам Удальцов подчеркнул, что не признает свою вину.

Накануне в доме лидера «Левого фронта» прошел обыск. После этого его отправили на допрос и задержали. Политика обвинили в оправдании терроризма в интернете. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следствие попросило суд арестовать Удальцова.

Политик основал движение сторонников социализма «Левый фронт», которое вошло в штаб протестных действий КПРФ. Удальцова не раз задерживали за участие в несанкционированных акциях в Москве.