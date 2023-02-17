17 февраля 2023, 08:43
Лидера группы «Несчастный случай» задержала полиция
ТАСС: лидера группы «Несчастный случай» Кортнева задержала полиция в Новосибирске
Фронтмена группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева задержали полицейские в Новосибирске, однако конфликт оказался быстро исчерпан. Об этом музыкант сообщил ТАСС.
«Ничего страшного-то не произошло. Инцидент исчерпан уже, хотя само задержание было. Никаких протоколов не оформляли, все в порядке», — сказал он.
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Представитель Кортнева заявлял РЕН ТВ, что якобы на самом деле задержания артиста не было.
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«Кортнев играл в одном из клубов города. В соседнем здании началось задымление, поэтому закончить концерт не получилось. Свет в клубе отключили, прибыли пожарные и полицейские. Потом Алексея вызывали в отдел для выяснения обстоятельств и отпустили», — объяснил он.
Ранее Кортнев рассказал, что новая пластинка «Несчастного случая» выйдет осенью 2023 года. В нее войдут несколько новых композиций, старые песни и треки с живых концертов.
МВД РФ
Музыка
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