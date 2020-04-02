Лидера «Альянса врачей» застали на улице во время режима самоизоляции. Она объяснила сборы в другую область работой

В Сети разошлось видео, на котором лидера «Альянса врачей» Анастасию Васильеву застали на улице во время режима самоизоляции — она собиралась в Новгородскую область. Сама она не считает это нарушением и объяснила ситуацию работой.

Во время беседы с «360» Васильева объяснила, что машина стояла рядом с ее домом и вообще это была поездка по работе. В Окуловку, куда держала путь Васильева, делегация независимого профсоюза все-таки не доехала. Машину остановила на трассе полиция.

«Наша деятельность не может быть прекращена именно в разгар эпидемий», — заявила Васильева. Она добавила, что будет продолжать работать.

Делегация профсоюза «Альянс врачей» направилась в Нижегородскую область из Москвы, чтобы привезти местным врачам средства защиты.

Режим строгой самоизоляции власти Москвы и Московской области ввели первыми. К столичному региону присоединились множество субъектов РФ. Режим запрещает людям выходить на улицу без крайней необходимости. По последним данным, в России коронавирусом заразились 3548 человек.