Общество 06 февраля 2024, 19:07 Лидер женского комьюнити Денесюк рассказала, что нередко экономический абьюз предшествует физическому

Читать 360tv в

Более 30% россиян признались, что становились жертвами экономического абьюза в семье. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследование, проведенное группой компаний BestDoctor и проектом «Изнанка. Женщины».

Кроме того, почти половина опрошенных, а именно 49%, рассказали, что супруг так или иначе контролирует их расходы. Еще 24% ответили, что им приходится постоянно простить деньги у мужа на какие-то покупки, и они при этом испытывают психологическое унижение. Как отметила лидер комьюнити «Изнанка. Женщины» Татьяна Денесюк, нередко за экономическим абьюзом следует и физический. Поэтому крайне важно доносить до женщин информацию о том, когда отношения перестают быть здоровыми.

Реклама

«В большинстве случаев женщины попадают в вакуум и перестают замечать влияние противоположного пола, а также ограничения. Далее это серьезно сказывается на поведении „жертв“ и приводит к снижению способности принимать решения как за себя, так и в отношении детей», — объяснила Татьяна Денесюк.

Авторы: