Лидер «Справедливой России»: банкам следует признать ситуацию с коронавирусом форс-мажором

Миронов заметил, что правительство принимает правильные решения, но мер недостаточно. По его мнению, необходимо позволить жителям России вставать на учет по безработице.

«Именно в заявительном порядке, без всяких документов, без всяких подтверждений. Вот как сейчас пропуска в Москве можно было получить в заявительном порядке», — добавил лидер фракции.

Миронов уточнил, что в настоящее время на выплаты претендуют лишь граждане, которые лишились работы с 1 марта и 1 апреля. Политик убежден, что остальные безработные тоже должны получить финансовую помощь.

«А кто с первого января или декабря прошлого года? Семья-то тоже сидит без дохода. Соответственно им тоже нужно давать деньги, и мы считаем, что даже не по МРОТу, а по два МРОТа», — отметил он.

Председатель партии выступил за государственное регулирование цен на продукты питания первой необходимости.