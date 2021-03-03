Лидер «Совета матерей» Буцкая поучаствует в выборах в Госдуму

Руководитель «Совета матерей» Татьяна Буцкая планирует принять участие в выборах в Государственную думу. От какой партии — пока не известно. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она рассказала, что принимала участие в конкурсе «Лидеры России. Политика». Также Буцкая добавила, что в своем блоге рассказывала о планах пойти на выборы.

«Как человек, который создал „Совет матерей“, изменил роддома, ввел знак открытых родильных домов, я понимаю, что я буду более эффективна, если стану депутатом Государственной думы», — считает она.

По данным агентства URA.ru, Буцкая пойдет от партии «Единая Россия».