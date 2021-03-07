Лидер «Руки вверх!» вступился за дочь известного певца на «Голосе»

Лидер российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заступился за российского певца Сергея Трофимова, известного как Трофим, и его дочь. Она выступила на детском «Голосе».

Музыкант призвал не придираться ни к ребенку, ни к Трофимову, поскольку всегда можно искать соринки в глазу. Он сказал, что не видит разницы между талантливым ребенком популярного человека и талантливым ребенком неизвестных родителей. Не надо привязываться к тому, что папа у этого человека известный, добавил Жуков.

«Может, у другой девочки папа не музыкант, но известный стоматолог или замечательный электрик, но мы же об этом не говорим, не говорим, что папа-электрик по связям сделал кому-то проводку? Я бы не придирался», — об этом певец заявил во время беседы в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Дочь российского певца Сергея Трофимова приняла участие в новом сезоне шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Она успешно прошла первый этап состязаний. Нагиев пошутил, что из-за синхронной реакции жюри придется доказывать, что все дело в таланте девушки. Ранее на проекте уже был скандал с дочерью Алсу, когда были обнаружены накрутки.