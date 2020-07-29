Лидер партии «Народ против коррупции» рассказал о планах на ближайшую пятилетку

По словам предпринимателя, многие российские депутаты немного не осознают тех реалий, с которыми сталкиваются простые люди и предприниматели.

«И, соответственно, у нас есть, как у бизнесменов, свое видение, что необходимо подкорректировать в нашем законодательстве, чтобы бизнес-среда, среда для жизни человека были наиболее комфортными», — обратил внимание Роман Путин.

Он пояснил, что возглавляемая им партия хотела бы в ближайшие пять лет войти в Госдуму и повлиять именно со своих позиций на деятельность законодателей.

По данным издания, Роман Путин является двоюродным племянником главы государства. Он встал во главе партии «Народ против коррупции» в июле этого года.