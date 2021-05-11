В Германии считают, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено. Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил о важности поставок российского газа для страны.

«"Альтернатива для Германии" по-прежнему поддерживает завершение строительства "Северного потока — 2" прежде всего по причинам национальной энергетической безопасности. Поставки российского природного газа очень важны для Германии и выгодны для обеих сторон», — сообщил в интервью РИА «Новости» лидер партии Тино Крупалла.

Германия, по его словам, должна поддерживать деловые отношения со многими странами, так как является суверенным государством.

Ранее эксперты предположили, что российский газопровод «Северный поток — 2» стал борьбой Германии с США за гегемонию в Европе.

Мощность «Северного потока — 2» может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Ресурс будет отправляться в Германию от побережья России через Балтийское море. Россия планирует завершить строительство «Северного потока — 2» к концу сентября, до всеобщих выборов в Германии. Осталось построить всего около 100 километров газопровода.