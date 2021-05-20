Лидер КПРФ презентовал «Энциклопедию юного пчеловода»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов провел презентацию своей книги «Энциклопедия юного пчеловода». Об этом сообщила «Парламентская газета».

Презентация книги была приурочена ко Всемирному дню пчел, который был утвержден ООН три года назад. Дата выбрана в честь дня рождения основоположника современного пчеловодства и автора первого учебника на эту тему Антона Янши.

«В книге даны ответы на 70 главных вопросов, которые существуют в природе и в этой отрасли. Она написана популярным и доступным языком, здесь почти тысяча иллюстраций», — обратил внимание Зюганов.