Лидер Компартии Незалежной рассказал, что Зеленского выбрали по американским технологиям

По словам Симоненко, во время президентской гонки было сфокусировано внимание на недостатках в деятельности бывшего главы государства Петра Порошенко.

При этом образ героя сериала «Слуга народа» Василия Голобородько в исполнении Зеленского использовался для пропаганды за поддержку актера. В итоге это имело положительное воздействие на определенный слой украинского общества, и Зеленский победил на выборах.

«Мы предупреждали, сработала американская технология», — обратил внимание политик, напомнив, что Компартия приняла решение не голосовать за Зеленского.

Ранее сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал отказ Владимира Зеленского приезжать на парад Победы в Москву даже в том случае, если бы его пригласили.

«Зеленский в интервью „The Globe and Mail“ подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение», — написал он.