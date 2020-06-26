    26 июня 2020, 11:44

    Лидер Компартии Незалежной рассказал, что Зеленского выбрали по американским технологиям

    Артур Блянихов

    Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко рассказал, что действующего лидера Незалежной Владимира Зеленского выбрали по американским технологиям. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По словам Симоненко, во время президентской гонки было сфокусировано внимание на недостатках в деятельности бывшего главы государства Петра Порошенко.

    При этом образ героя сериала «Слуга народа» Василия Голобородько в исполнении Зеленского использовался для пропаганды за поддержку актера. В итоге это имело положительное воздействие на определенный слой украинского общества, и Зеленский победил на выборах.

    «Мы предупреждали, сработала американская технология», — обратил внимание политик, напомнив, что Компартия приняла решение не голосовать за Зеленского.

    Ранее сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал отказ Владимира Зеленского приезжать на парад Победы в Москву даже в том случае, если бы его пригласили.

    «Зеленский в интервью „The Globe and Mail“ подтвердил мою оценку: даже если бы его пригласили на Парад Победы, он не поехал бы в Москву. Что еще раз доказывает верность решения не направлять ему приглашение», — написал он.