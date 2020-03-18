Лидер «Иванушек» рассказал, где россияне «прячутся» от коронавируса

Григорьев-Аполлонов пожаловался, что из-за ситуации в мире у коллектива «слетели все 10 концертов, запланированные на ближайшие недели» и это настоящая катастрофа «с тремя восклицательными знаками».

«Переходим на онлайн-концерты, в онлайн-режим. Будем петь на большом экране, из квартиры», — без особого энтузиазма рассказал исполнитель.

Сам он находится в Сочи, и, по его словам, туда «рванули все».

«Гостиницы переполнены, битком... Страна-то гуляет все равно», — уточнил Григорьев-Аполлонов.

Своим поклонникам он пожелал здоровья и посоветовал «мыть руки и пить водку» в целях профилактики.

Ранее украинская артистка Таисия Повалий поделилась, что из-за пандемии коронавируса гастроли в Америке перенесли на осень.