Лидер «Иванушек» рассказал, где россияне «прячутся» от коронавируса
Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, куда отправились русские, чей отпуск сорвался из-за пандемии коронавируса. По его словам, полный аншлаг сейчас в Сочи. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Григорьев-Аполлонов пожаловался, что из-за ситуации в мире у коллектива «слетели все 10 концертов, запланированные на ближайшие недели» и это настоящая катастрофа «с тремя восклицательными знаками».
«Переходим на онлайн-концерты, в онлайн-режим. Будем петь на большом экране, из квартиры», — без особого энтузиазма рассказал исполнитель.
Сам он находится в Сочи, и, по его словам, туда «рванули все».
«Гостиницы переполнены, битком... Страна-то гуляет все равно», — уточнил Григорьев-Аполлонов.
Своим поклонникам он пожелал здоровья и посоветовал «мыть руки и пить водку» в целях профилактики.
Ранее украинская артистка Таисия Повалий поделилась, что из-за пандемии коронавируса гастроли в Америке перенесли на осень.