Лидер грузинской группы «Мгзавреби» рассказал о жизни в самоизоляции

«Мы всей семьей разобрали библиотеку, мы прослушали все винилы, что были у нас и по несколько раз», — поделился артист.

По его словам, у них есть такое правило, что каждый должен посмотреть как минимум один хороший фильм и прочитать минимум 50 страниц книги. Кроме этого, есть и бытовые дела — уборка и игра с детьми. Музыкант выразил надежду на скорую встречу с поклонниками и призвал беречь себя и своих близких.