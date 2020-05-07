    07 мая 2020, 20:02

    Лидер грузинской группы «Мгзавреби» рассказал о жизни в самоизоляции

    Артур Блянихов

    ИА НСН выяснило у лидера грузинской музыкальной группы «Мгзавреби» Гиги Дедаламазишвили, как он проводит время в режиме самоизоляции.

    «Мы всей семьей разобрали библиотеку, мы прослушали все винилы, что были у нас и по несколько раз», — поделился артист.

    По его словам, у них есть такое правило, что каждый должен посмотреть как минимум один хороший фильм и прочитать минимум 50 страниц книги. Кроме этого, есть и бытовые дела — уборка и игра с детьми. Музыкант выразил надежду на скорую встречу с поклонниками и призвал беречь себя и своих близких.