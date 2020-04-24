Лидер группы «Тараканы» написал гимн гречке

Уже вышло четыре выпуска проекта. Крайний посвящен тому, как и чем мы с вами питаемся на самоизоляции.

«Честно говоря, в этот раз я немного воспользовался кое-какими своими старыми наработками. Предлагаю всем прослушать песню под названием „Гимн гречке“!» — поделился певец.