Лидер группы «Тараканы» написал гимн гречке
Дмитрий «Сид» Спирин, лидер группы «Тараканы», запустил карантинный инстаграм-проект «Дом 667». Поклонники предлагают идеи для песен, а исполнитель каждый день пишет по одной композиции на заданную тематику. Об этом сообщила НСН.
Уже вышло четыре выпуска проекта. Крайний посвящен тому, как и чем мы с вами питаемся на самоизоляции.
«Честно говоря, в этот раз я немного воспользовался кое-какими своими старыми наработками. Предлагаю всем прослушать песню под названием „Гимн гречке“!» — поделился певец.