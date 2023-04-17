Общество 17 апреля 2023, 11:32 Лидер группы «Мельница» Хелависа дала совет участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Лидер «Мельницы» Хелависа: важно, насколько музыка идет в ногу со временем

Читать 360tv в

Лидер группы «Мельница» Хелависа в разговоре с ИА НСН дала советы молодым исполнителям, которые будут участвовать во Всероссийском музыкальном конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».

По ее словам, самое главное в этом конкурсе не талант, а шанс попасть в целевую аудиторию.

Реклама

«Здесь даже речь не о таланте, качестве музыки или вечных объективных вещах, а надо в какой-то момент попасть в ЦА, привлечь ее интерес и на этой почве раскрутиться», — сообщила певица.

Конкурс молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля. Победители смогут выступить на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», а также записать винил и отправиться в гастрольный тур.