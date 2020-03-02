Лидер группы «ДДТ» напомнил о журналистах, которые исчезли в Чечне

«Феликс Титов даже поделился со мной фотографиями, когда мы работали над обложкой одного из альбомов. И так получилось, что перед самым их отъездом в Чечню мы встретились в одной художественной мастерской. Я хорошо помню этот момент. Мы выпили по чуть-чуть, и Максим с Феликсом признались, что не горят желанием ехать в эту командировку. Я начал их отговаривать. Но они возразили: «Журналистский долг требует». Крутые ребята были…» — отметил Шевчук.

По словам музыканта, он попрощался с журналистами «с очень тоскливым ощущением».

«Атмосфера была тяжелой», — подчеркнул лидер группы «ДДТ».

Шевчук вспомнил, что посетил первый баскетбольный турнир памяти репортеров Кубок надежды.

«Я тогда думал, что предчувствие меня не обмануло и что надо было доверять своим чувствам. И все же они делали свое дело не зря, став примером для репортеров, которые и сейчас ездят в горячие точки, преодолевают страх и выполняют свои обязанности», — пояснил он.