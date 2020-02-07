Лидер движения «За права женщин России» поддержала идею обеспечения детей при разводе родителей

«Я думаю, что эта мера должна прижиться, потому что это жизненно необходимо для тех детей, которые не имеют жилья и которых отцы выгоняют из имеющегося у них жилья, когда женщины вынуждены скитаться, снимать квартиру при отсутствии другого места жительства. Эта мера будет дополнительной с точки зрения защиты прав ребенка, поскольку ребенок не щенок и не котенок. Выбросить на улицу после того, как закончился дачный сезон, нельзя», — пояснила Айвар.

Она уточнила, что сейчас приставы в России могут получить лишь десятую часть задолженности по алиментам. Лидер движения посоветовала ограничивать юридически значимые действия тех, кто задерживает выплаты. Например, с продажи квартиры или машины должник должен заплатить алименты.