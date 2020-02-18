Лидер движения «За права женщин» предложил юридически закрепить сожительство

Айвар считает, что сожительство необходимо также регистрировать, как и обычные браки. Чтобы у людей, живущих вместе, были те же права, что и у супругов. Речь идет о наследстве, разделе имущества.

Адвокат предлагает либо сожительство признать как некое партнерство с установлением юридического факта нахождения фактически в брачных отношениях. Либо сделать как во Франции договор, согласно которому наши граждане — мужчины и женщины, живущие совместно — могут в последующем определять свои имущественные положения по отношению к друг другу.