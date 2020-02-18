Лидер движения «За права женщин» предложил юридически закрепить сожительство
Людмила Айвар, лидер движения «За права женщин», почетный адвокат России, предложила юридически закрепить гражданский брак. Такая инициатива поступила после высказывания протоиерея Дмитрия Смирнова о «бесплатных проститутках». Об этом написала НСН.
Айвар считает, что сожительство необходимо также регистрировать, как и обычные браки. Чтобы у людей, живущих вместе, были те же права, что и у супругов. Речь идет о наследстве, разделе имущества.
Адвокат предлагает либо сожительство признать как некое партнерство с установлением юридического факта нахождения фактически в брачных отношениях. Либо сделать как во Франции договор, согласно которому наши граждане — мужчины и женщины, живущие совместно — могут в последующем определять свои имущественные положения по отношению к друг другу.