Лидер движения «Сорок сороков» рассказал о письме Путину

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня заявила, что к 1 декабря в парламенте доработают законопроект против домашнего насилия. В кратчайшие сроки его внесут в Государственную думу.

Владимир Носов признал бессмысленность проведения уличных акций. По его словам, несмотря на принятие решения на высшем уровне, движение будет проводить круглые столы и вести просветительскую работу.

«Мы призываем общественность лучше разобраться в этом законопроекте. Конечно, в законных рамках мы будем что-то предпринимать: это, в первую очередь, просветительская работа и донесение до общественности смысла закона, потому что мы считаем его реальной угрозой семье», - заявил Носов.

Общественный деятель подчеркнул, что новый закон будет бороться лишь со «следствием», а не с «причиной». Причиной он назвал распространение алкоголя и наркотических веществ, а также пропаганду насилия в медиа-пространстве.

«Мы создали письмо президенту, которое подписали свыше 180 организаций, что тоже является показательным примером, потому что за этот закон сразу же молниеносно выступили ЛГБТ-сообщества России и феминистские организации. Людям, которые хотят разобраться, я советую пристально посмотреть, кому этот закон интересен», — отметил Носов.

Также лидер движения «Сорок сороков» указал на возможность злоупотребления понятиями психологического и экономического насилия.