Лидер «Альянса Зеленых» поддержал поправки в Конституцию о защите природы

Эксперт считает, что это хорошо, если в Конституции РФ появятся пункты о природоохранной деятельности и зоозащите. Однако Закондырин пояснил, что поправки позволят заложить базовые нормы, которые станут основой для законов. Но по словам эксперта, ждать прямых действий не стоит. Первые отрасли, которое могут затронуть поправки — это охрана и возобновление лесов, борьба с мусором и сохранение водных ресурсов.

«У нас примерно одна пятая всех угодий в мире, мы крупнейший экологический донор мира, но при этом мы имеем огромное количество проблем с незаконной вырубкой лесных насаждений и лесные пожары… Поэтому сохранение лесов, введение системы обязательного лесовосстановления довести до точки — сколько вырубили, столько и посадили, и ухаживаем — это принципиально важно», — резюмировал эксперт.

Основной день голосования — 1 июля. При этом с 25 по 30 июня москвичи смогут принять участие в голосовании дистанционно, через сервис «Мобильный избиратель».