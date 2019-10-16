Личный состав МВД стал меньше

Укомплектованность личным составом органов внутренних дел стала меньше. По итогам 2018 года она составила 92,6%. Такое значение минимально с 2012-го — за весь период действия госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Соответствующие данные указаны в отчете МВД России о реализации госпрограммы. Внимание на них обратил сайт РБК.

Плановое значение укомплектованности личного состава в 2018 году составляло 95%. Показатель не был достигнут и сократился, по сравнению с предыдущим годом, на 1,6 процентных пункта.

В Счетной палате указали, что сокращение численности личного состава МВД связано со значительным числом увольнений. В 2018 году сотрудники покидали службу по выслуге лет, что давало им право на получение пенсии.

Предполагается, что решение уволиться было связано с опасениями сотрудников ведомства насчет повышения пенсионного возраста для работающих в органах. Тогда бы увеличился и стаж выслуги лет.

В МВД снижение уровня укомплектованности личным составом не объясняют.

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Закон о поэтапном увеличении возраста выхода на пенсию подписан в октябре 2018 президентом России Владимиром Путиным. С 2019-го для женщин он составляет 60 лет, для мужчин — 65. Указаний на увеличении стажа выслуги лет, дающей право выхода на пенсию, для силовиков и военнослужащих в документе нет.