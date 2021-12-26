Личный переводчик Горбачева рассказал о последней возможности спасти СССР

Предложение первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева о создании конфедерации союзных республик было последней возможностью спасти Советский Союз. Такого мнения придерживается личный переводчик первого президента СССР, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

Договор, как подчеркнул Палажченко, гарантировал бы сохранение единой армии Советского Союза, отметило РИА «Новости». В итоге у конфедерации не возникло бы никаких проблем с военно-морским флотом и ядерным оружием.

Подписать договор, о котором идет речь, намеривались семь или восемь республик, отметил Палажченко.

«И во всяком случае какой-то конфедеративный союз, который сохранял бы единые вооруженные силы, был бы лучше, на мой взгляд, особенно, когда мы на это смотрим через 30 лет», — считает личный переводчик Горбачева.

Горбачев ранее заявил, что после распада СССР США «ударило в голову высокомерие». Это, по мнению бывшего президента Советского Союза, повлекло за собой идею расширения НАТО, а также забвение принципов коллективной безопасности.