Личный номер открыли для Жириновского в отеле Тюмени

Персональный номер лидера ЛДПР Владимира Жириновского появился в отеле Тюмени «Восток». В конце 70-х годов политик уже останавливался здесь — тогда его жизнь оказалась под угрозой, написал сайт URA.ru.

Глава фракции ЛДПР в региональном парламенте Глеб Трубин рассказал, что создать номер решили после встречи Жириновского с министром образования и науки РФ Валерием Фальковым.

«Узнав, что Фальков выходец из Тюмени, Владимир Вольфович вспомнил, что был в нашем городе в 1979 году и останавливался в гостинице „Восток“. Ему очень не повезло с соседями, по его словам, чуть не убили», — уточнил парламентарий.

Политику посвятили комнату № 301. В городе хотят изменить впечатления Жириновского от визита в Тюмень. Тематический номер напоминает об активной общественной деятельности Владимира Вольфовича, его политических взглядах.

Журналисты направили запрос комментария по поводу этой новости пресс-секретарю Жириновского. Ответ ожидается.