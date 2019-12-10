Личный фотограф Лужкова рассказал об операции бывшего мэра Москвы

По словам Исаева, бывший мэр не жаловался на проблемы с самочувствием в последние месяцы жизни.

«Я общался с его охранниками, с ним самим. Он поехал на плановую операцию ложиться. По всей видимости, что-то пошло не так. Он же был всегда бодрым и жизнерадостным человеком, которого было невозможно остановить. Его какие-то проявления. Он был в Калининграде, занимался сельским хозяйством, сам ездил на комбайне и общался с большим своим коллективом, больше двухсот человек, кажется, у него было. Все было хорошо», — пояснил фотограф.

Отпевание Юрия Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя Подробнее

Исаев подчеркнул, что последние публичные снимки Лужкова он сделал на презентации книги «Властители, уничтожившие великую страну. Россия. ХХ век». Ее экс-мэр написал не так давно.

«Это было буквально 13-го числа. Это было в доме книги. Там были все префекты бывшие, была жена его Елена Батурина, и он был абсолютно жизнерадостный, подписывал книжки. Потом он еще общался с одноклассниками, они очень долго общались между собой, прямо до позднего вечера. Все было хорошо», — заметил личный фотограф.

Ранее стало известно, что отпевание Юрия Лужкова проведет Патриарх Кирилл. Службу проведут в четверг 12 декабря в храме Христа Спасителя.

Бывший глава Москвы скончался в возрасте 83 лет. Он ушел из жизни в клинике Мюнхена во время операции.