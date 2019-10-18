Личные кредитные данные миллиона россиян попали в Сеть

Огромная база данных с кредитными историями утекла в интернет. В открытом доступе оказалась информация миллиона россиян, которая могла попасть в руки мошенников. Предположительно, к этому могла привести ошибка на сервере микрофинансовой организации.

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Как пишет «Коммерсант», брешь уже удалось закрыть, но вся информация клиентов находилась в Сети довольно долго, поэтому их могли уже украсть злоумышленники.

По словам независимого исследователя по кибербезопасности и руководителя проекта Security Discovery Боба Дяченко, база данных принадлежала бюро кредитных историй «Эквифакс». Он нашел утечку и сообщил об этом в организацию.

Речь идет о клиентах микрофинансовой компании «ГринМани», которая выдает онлайн-займы. Всего в интернет просочились кредитные истории с паспортными данными миллиона людей. Также в базе указывались номера телефонов, адреса фактического проживания и информация по другим документам заемщиков.

Но в самой компании заявили, что пока рано делать выводы о появившейся информации, и «ГринМани» уже занимается внутренней проверкой.

«Компания соблюдает все требования по хранению и обработке персональных данных, предусмотренные законодательством. До окончания проверки преждевременно говорить о том, что произошла какая-либо утечка», — сказал гендиректор «ГринМани» Андрей Луцык.