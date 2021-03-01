Личные данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов оказались в Сети

Персональные данные 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-сервисов распространились в Сети. В даркнете оказались пароли и логины.

Утечка коснулась приложений GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN, созданных на базе Android. Выложенная база данных от 24 февраля, ее распространяют на форумах за деньги. В ней содержатся адреса электронной почты, пароли и логины юзеров, в том числе и россиян, а также данные об их мобильных устройствах и платежах. Базу обнаружили эксперты по кибербезопасности издания CyberNews, сообщил «Коммерсант».

По мнению основателя компании «Интернет-розыск» Игоря Бедерова, утечка произошла из-за халатного поведения при обращении с такого рода информацией. Он выдвинул предположение, что владельцы сервисов не стали изменять пароли по умолчанию на своих серверах баз данных. Ранее данные пользователей SuperVPN уже попадали в публичный доступ в прошлом году.

О том, что данные более 20 миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в Сеть и оказались в открытом доступе, сообщалось в июле 2020 года. Тогда злоумышленники похитили адреса электронных почт, пароли, IP-адреса и места фактического проживания юзеров.

Исследователи напомнили, что «умные» бытовые приборы, такие как кофемашина или робот-пылесос, могут нести угрозу безопасности персональных данных. В какой-то степени они даже опаснее, чем смартфон или компьютер.