Общество 24 мая 2023, 11:52 Личности некоторых уничтоженных под Белгородом диверсантов установят по ДНК РИА «Новости»: установить личности уничтоженных под Белгородом диверсантов можно по ДНК Telegram

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Установить личности некоторых уничтоженных в Белгородской области членов украинской ДРГ можно будет только при помощи ДНК-экспертизы, так как тела сильно обгорели. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«Для идентификации неопознанных обгоревших тел боевиков <…> понадобится проведение судебно-медицинской экспертизы в стационарных условиях», — уточнил представитель экстренных служб.

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Он добавил, что сроки проведения экспертизы напрямую зависят от степени обгорания тел. Работа может затянуться как на несколько месяцев, так и лет.

Днем в понедельник, 22 мая, в Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов. СК в связи с происшествием завел уголовное дело. Боевики так торопились бежать, что бросили американский бронетранспортер. Кадры военной машины опубликовал губернатор области Вячеслав Гладков.