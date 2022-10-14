«Личное пространство». «ВКонтакте» запустила новую функцию с режимом приватности | 360°

Общество 14 октября 2022, 18:25 Поделиться Telegram

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Viber «Личное пространство». «ВКонтакте» запустила новую функцию с режимом приватности «ВКонтакте» запустила новый режим от нежелательного внимания — «Личное пространство» Вконтакте

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Социальная сеть «ВКонтакте» представила для пользователей новую функцию, которая позволяет оградить себя от нежелательных собеседников и лишнего внимания. Режим «Личное пространство» направлен на борьбу с буллингом и формирование комфортной среды в соцсети, сообщили в пресс-службе VK.

Функция доступна в настройках приватности и действует на протяжении недели. За это время писать и звонить пользователю смогут только друзья и друзья друзей. На семь дней профиль будет закрытым. Добавить пользователя с активированным режимом в чаты или отмечать его на фото смогут только друзья. Функция отключится через семь дней после активации, при этом ее можно включить повторно в любое время.

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Руководитель направления «Благотворительность» «ВКонтакте» Екатерина Кочнева сообщила, что главным приоритетом соцсети является безопасность и комфорт пользователей. Поэтому в «ВК» существует более двух десятков настроек приватности.

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«Однако мы знаем, что не все могут столь тщательно настраивать свой профиль. Здесь и приходит на помощь новый режим „Личное пространство“ — он позволяет включить все нужные настройки одной кнопкой. Если вас беспокоят навязчивые поклонники, если малознакомые люди оставляют вам грубые комментарии, если вы просто устали от общения — включите режим „Личное пространство“, это поможет на время освободиться от нежелательного внимания», — подчеркнула Кочнева.

Также при активации «Личного пространства» пользователям будут доступны в ленте специальные тематические материалы и рекомендации для улучшения ментального здоровья.

Накануне приложение «ВКонтакте» вернулось в App Store, которое компания Apple удалила в конце сентября. Теперь пользователи устройств на платформе iOS могут скачивать ее без ограничений.»

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