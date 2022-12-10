10 декабря 2022, 12:56
Личное дело первого космонавта Юрия Гагарина рассекретили
Роскосмос сообщил о снятии грифа секретности с личного дела Юрия Гагарина
Гриф секретности сняли с личного дела первого космонавта Юрия Гагарина. Рабочие документы о его жизни хранились в архиве Центра подготовки космонавтов. С инициативой раскрытия информации выступил Роскосмос. Об этом сказано в декабрьском номере журнала госкорпорации «Русский космос».
В Советском Союзе при оформлении на работу или учебу на каждого человека заводили личное дело, уточнили в статье. Папка со всеми документами хранилась в отделе кадров и использовалась только для «служебного пользования». В случае с военными, к которым относились космонавты, копии документов пересылали в Министерство обороны для создания еще одного экземпляра.
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Из раскрытых данных личного дела Юрия Гагарина можно узнать точные даты присвоения ему воинских званий. В частности, как из старшего лейтенанта, перескочив звание капитана, он сразу стал майором после своего полета в космос.
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Документы позволяют проследить весь жизненный путь первого космонавта. Теперь известно, что в комсомол он вступил в декабре 1949 года, а партийный билет получил в июне 1960-го. Военную карьеру Гагарин начал с аэроклуба, из которого перешел в авиационное училище, а потом служил в истребительной авиации Северного флота.
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