Важное 10 декабря 2022, 12:56 Личное дело первого космонавта Юрия Гагарина рассекретили Роскосмос сообщил о снятии грифа секретности с личного дела Юрия Гагарина РИА «Новости»

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Гриф секретности сняли с личного дела первого космонавта Юрия Гагарина. Рабочие документы о его жизни хранились в архиве Центра подготовки космонавтов. С инициативой раскрытия информации выступил Роскосмос. Об этом сказано в декабрьском номере журнала госкорпорации «Русский космос».

В Советском Союзе при оформлении на работу или учебу на каждого человека заводили личное дело, уточнили в статье. Папка со всеми документами хранилась в отделе кадров и использовалась только для «служебного пользования». В случае с военными, к которым относились космонавты, копии документов пересылали в Министерство обороны для создания еще одного экземпляра.

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Из раскрытых данных личного дела Юрия Гагарина можно узнать точные даты присвоения ему воинских званий. В частности, как из старшего лейтенанта, перескочив звание капитана, он сразу стал майором после своего полета в космос.

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Документы позволяют проследить весь жизненный путь первого космонавта. Теперь известно, что в комсомол он вступил в декабре 1949 года, а партийный билет получил в июне 1960-го. Военную карьеру Гагарин начал с аэроклуба, из которого перешел в авиационное училище, а потом служил в истребительной авиации Северного флота.