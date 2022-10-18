Льготы предоставят тем, кто отправится работать на новые российские территории | 360°

18 октября 2022, 15:47
Льготы предоставят тем, кто отправится работать на новые российские территории
Сенатор от Совета Федерации РФ Андрей Климов в разговоре с журналистами «Общественной службы новостей» рассказал о льготах, которые будут предоставляться тем, кто поедет работать на новые российские территории.
В первую очередь он отметил, что правительство разрабатывает мероприятия по компенсации командировочных расходов. Кроме того, работники будут иметь доплаты по соцпакетам.
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«Я не вижу никаких серьезных проблем, тем более непреодолимых», — сообщил сенатор.
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Климов уточнил, что в новых регионах нужны люди, которые ранее работали в российской системе.
ДНР
ЛНР
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