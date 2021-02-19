Льготы по оплате ЖКУ предложили расширить в России

Общественная палата России и национальный центр «ЖКХ Контроль» предложили увеличить количество россиян, которые могут оформить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее письмо они направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

В России действует закон, согласно которому субсидии перестают начислять, если получатель в течение двух месяцев не оплачивал коммуналку.

«Запрет на выдачу субсидий для граждан с долгами приводит к появлению замкнутого круга. Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии», — рассказала «Известиям» автор инициативы, глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Общественники предлагают изменить подход к оценке семейного дохода, по которому определяется право на помощь. Сейчас при расчете учитывают данные за последние шесть месяцев. По мнению авторов письма, срок нужно сократить до двух месяцев, чтобы субсидии можно было предоставить людям с нестабильными заработками или потерявшим работу.

Сейчас субсидии на оплату ЖКУ в России ежегодно получают около 5,4% семей. Если предложение общественников примут, то количество льготников увеличится вдвое.