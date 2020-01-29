Льготы на вторичку предложили дать многодетным семьям

Программа на приобретение жилья на вторичном рынке уже действует в сельской местности на территории Дальневосточного федерального округа. Кутепов призвал распространить эти правила по всем регионам России. Особое внимание он предложил уделить тем, «где большая часть мер поддержки многодетных семей привязана к доходу семьи и предоставляется только малоимущим семьям».

«Предлагается рассмотреть возможность приобретения жилья в рамках данной программы для регионов Дальневосточного федерального округа на вторичном рынке жилья без оговорок на сельскую местность», — заметил сенатор.

Кутепов подчеркнул, что необходимо разработать критерии такого жилья «с целью недопущения приобретения непригодного к проживанию жилья и исключения иных злоупотреблений».

Инициативу Кутепова уже поддержали зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова и зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политики Игорь Фомин.