    29 января 2020, 10:52

    Льготы на вторичку предложили дать многодетным семьям

    Ольга Ситникова

    Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил распространить льготные ставки для многодетных семей на вторичный рынок жилья. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Программа на приобретение жилья на вторичном рынке уже действует в сельской местности на территории Дальневосточного федерального округа. Кутепов призвал распространить эти правила по всем регионам России. Особое внимание он предложил уделить тем, «где большая часть мер поддержки многодетных семей привязана к доходу семьи и предоставляется только малоимущим семьям».

    «Предлагается рассмотреть возможность приобретения жилья в рамках данной программы для регионов Дальневосточного федерального округа на вторичном рынке жилья без оговорок на сельскую местность», — заметил сенатор.

    Кутепов подчеркнул, что необходимо разработать критерии такого жилья «с целью недопущения приобретения непригодного к проживанию жилья и исключения иных злоупотреблений».

    Инициативу Кутепова уже поддержали зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова и зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политики Игорь Фомин.