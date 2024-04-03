03 апреля 2024, 17:06
Льготы на строительство отелей в Нижегородской области получат 5 проектов
В Нижегородской области выбрали пять проектов, которые получат льготы на строительство в регионе отелей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на соцсети стратегии развития региона.
Инвестпроектам дадут льготы в кредитовании, финансирование предоставят по ставке от 3 до 5% годовых.
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Власти надеются, что новые отели и комплексы смогут привлечь в регион больше турустов. В прошлом году их количество уже выросло на 6%.
Отели
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