Льготы на семейные путевки и билеты предложили ввести в России

В Минпросвещения предложили ввести в России налоговые вычеты или льготы на покупку путевок или билетов, если семья отправляется в поездку в полном составе. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталия Наумова.

«В рамках исполнения <…> плана „Десятилетия детства“ мы внесли предложение в Минэкономразвития, Минфин и Ростуризм о возможности предоставления мер государственной экономической поддержки в форме налогового вычета или скидки при приобретении семейной путевки или приобретения билетов, если семья планирует выехать на отдых всем составом», — приводит РИА «Новости» слова Наумовой.

Она подчеркнула, что проблему организации детского отдыха в России обсуждают давно, и назвала это предложение «началом большого пути».

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготах для детей-инвалидов, которые живут на Дальнем Востоке. Теперь государство будет оплачивать им авиабилеты до места лечения и обратно. Ранее льгота действовала только на перелеты в те места, куда нельзя доехать поездом.