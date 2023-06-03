Общество 03 июня 2023, 10:18 Льготы IT-компаний захотели распространить на профильные вузы «Коммерсант»: Госдума обсуждает возможность распространения IT-льгот на профильные вузы Freepik

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Комитет Госдумы по информполитике, IT и связи обсуждает с рядом российских вузов и Минцифры инициативу, которая дополнит число IT-льготников высшими учебными заведениям. Если идею одобрят, вузы, готовящие айтишников, получат преференции, сравнимые с аккредитованными разработчиками программного обеспечения, сообщила газета «Коммерсант».

По словам главы комитета Александра Хинштейна, под эту меру могут попасть вузы с долей студентов, обучающихся IT-специальностям, не менее 50%. В частности, им предоставят отсрочку от частичной мобилизации и налоговые льготы.

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Сотрудникам IT-компаний предоставили льготную ипотеку со ставкой до 5% годовых. В феврале сообщалось, что программой воспользовалось более шести тысяч человек. Общий объем выданных льготных кредитов составил 55 миллиардов рублей. Также для организаций, которые работают в области информационной безопасности, предложили ввести нулевую ставку налога на прибыль.