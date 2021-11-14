Льготы для одиноких пенсионеров перечислили в Госдуме

Одинокие пенсионеры в России имеют право на льготный проезд, бесплатные лекарства и услуги стоматолога. Об этом в разговоре с Ura.ru напомнила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Для одиноких пенсионеров предусмотрено социальное обслуживание на дому. Также ряд категорий имеет льготы по ЖКХ. Это для тех, кто проживает один. <…> Существуют льготы по лекарственному обеспечению, зубопротезированию, проезду на общественном транспорте. Здесь уровень дохода не имеет значения», — напомнила Стенякина.

Депутат отметила, что некоторые социальные льготы зависят от дохода пенсионера. Так, например, если размер пенсии не достигает прожиточного минимума, то государство эту разницу доплачивает. В противном случае никаких дополнительных денег не будет.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов анонсировал льготный проезд для пенсионеров на коммерческом общественном транспорте. Летом эту меру поддержки протестировали в пяти городских округах Подмосковья — она оказалась востребованной, поэтом у с 2022 года ее распространят по всему региону.