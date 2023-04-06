Общество 06 апреля 2023, 03:21 Льготу по досрочному выходу на пенсию предложили распространить на родителей умерших детей-инвалидов Депутат Госдумы Оглоблина предложила уточнить правила назначения досрочной пенсии РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Юлия Оглоблина предложила дать право досрочного выхода на пенсию не только родителям, воспитавшим детей-инвалидов до восьмилетнего возраста, а также и тем, чьи дети умерли раньше. О возможности внесения таких изменений в законодательство она спросила у министра труда и соцзащиты Антона Котякова, сообщила «Парламентская газета».

В обществе возникли дискуссии по этому поводу, так как увеличение количества получателей пенсии может стать бременем для бюджета.

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«Таким образом, даже по самым грубым подсчетам, увеличение числа получателей данной меры поддержки не превысит 1% от их нынешнего количества в случае внесения изменений в действующее законодательство. Однако для каждого конкретного гражданина, прошедшего через это тяжелейшее испытание, станет серьезной поддержкой со стороны государства», — отметила Котякова.

Большинство людей поддержали идею депутата, считая ее правильной и необходимой.

«Я за то, чтобы состоялась дискуссия, были приведены конкретные аргументы, статистика по всей России», — заявил экс-сенатор Валерий Рязанский.

Он выразил надежду, что закон о досрочной пенсии изменят, чтобы помочь родителям детей-инвалидов. Однако перед принятием решения необходимо провести дополнительный анализ возможностей бюджета и принять меры для обеспечения финансовой устойчивости пенсионной системы.

Ранее экономист Валерий Корнеев сообщил, что среди россиян станет популярна цифровая пенсия при ее правильной подаче. Переход на новый формат станет добровольным и особо ничем не будет отличать от использования банковских карт.