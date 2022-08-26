Льготу на уплату взносов для ИП без прибыли предложили ввести в Госдуме

В Госдуме предложили освободить не осуществляющих деятельность индивидуальных предпринимателей (ИП) от уплаты обязательных взносов, если параллельно они работают по трудовому договору. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов, написал RT.

В своем письме, которое было отправлено на имя главы Минфина Антона Силуанова, политик отметил, что в соответствии с налоговым законодательством ИП, в том числе не осуществлявшие предпринимательскую деятельность, обязаны уплачивать фиксированные суммы взносов в фонды обязательного медицинского и пенсионного страхования каждый год.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство и иные нормативные правовые акты в части освобождения ИП, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не получивших прибыль, от уплаты обязательных взносов, если в этот же период они были официально трудоустроены и работодатели производили уплату взносов в фонды медицинского и пенсионного страхования за них как за своих работников», — говорится в тексте письма.

Власов добавил, что есть граждане, зарегистрированные в качестве ИП и работающие по трудовому договору. Работодатель уплачивает взносы за своего работника даже в этом случае.