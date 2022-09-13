Льготу на проезд по платным трассам в новогодние праздники предложили ввести в России | 360°

Общество 13 сентября 2022, 11:47 Поделиться Telegram

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Viber Льготу на проезд по платным трассам в новогодние праздники предложили ввести в России

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В Госдуме предложили ввести пятидесятипроцентную скидку на проезд по платным трассам в новогодние праздники. С такой инициативой обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву депутат Иван Сухарев, написал RT.

В своем письме парламентарий указал, что многие россияне в новогодние праздники отправляются к своим родственникам. Из-за высокой стоимости проезда по платным трассам часть граждан предпочитают использовать бесплатные дороги.

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«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения 50%-ной скидки от установленных тарифов на проезд транспортных средств граждан по платным федеральным трассам в период новогодних праздников», — отметил Сухарев.

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