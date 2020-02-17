Льготный проезд студентов в электричках предложили продлить до конца сессии

«В мой адрес поступают обращения от студенческого сообщества и общественных организаций из разных регионов страны, которые указывают на то, что летняя сессия в большинстве учебных заведений заканчивается 28–30 июня, тогда как действие льготы на проезд в поездах пригородном сообщении ограничено 15 июня», — отметила Кувшинова в письме главе Правительства Михаилу Мишустину.

Она пояснила, что в некоторых регионах России добавляют подобные изменения в их законодательство. Депутат привела в пример «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», по которому действие проездной льготы для студентов продлили с 15 до 30 июня.

Кувшинова выступила с инициативой продлить действие скидок до 30 июня в других регионах и подумать над субсидиями бюджетам субъектов России.

«Данное изменение позволит учитывать реальный период сдачи экзаменов и обучения студентов и обеспечит им равные права на территории всей страны», — заявила она.