Общество 29 мая 2023, 12:53 Льготный налоговый режим для ИП из числа ветеранов предложили ввести в Госдуме Депутат Власов: необходимо ввести льготную ставку 3% по упрощенной налоговой системе

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Депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести льготную ставку 3% по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Об этом написал RT.

Депутат уточнил, что льгота должна распространяться на тех бизнесменов, которые имеют статус ветерана боевых действий.

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«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения льготной упрощенной системы налогообложения», — говорится в сообщении депутата.

На данный момент в стране минимальная стандартная ставка по упрощенной системе налогообложения составляет для ИП 6%.