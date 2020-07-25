Льготный кредит увеличили для ряда транспортных компаний в России

Максимальный размер льготного кредита для системообразующих транспортных компаний в России увеличили до пяти миллиардов рублей. Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Системообразующие компании и их дочерние общества смогут брать льготные кредиты до пяти миллиардов рублей», — сообщил сайт Кабмина.

Увеличение суммы льготного кредита коснется организаций из сферы транспорта и обрабатывающей промышленности, в которых в 2019 году работало не менее 10 тысяч человек.

Выдавать такие кредиты будут только тем компаниям, чья выручка с 1 апреля по 30 июня 2020 года упала не менее чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ранее взять деньги у банка в долг на льготных условиях можно было при падении дохода на 30% и более.

Эта правительственная мера обеспечит финансовую стабильность крупнейших предприятий России. За время пандемии системообразующие предприятия уже взяли кредитов на сумму более 141 миллиарда рублей по средней ставке 2,8% годовых.